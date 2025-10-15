ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ’ ಗುಂಪು

ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:22 IST
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಲಿಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲವಂತರ, ಕಾರಟಗಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಹೈಟೆಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ
ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಹೊನಗುಡಿ, ಕಾರಟಗಿ.
