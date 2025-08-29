ಕುಷ್ಟಗಿ | ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌, ರೈತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು

<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ</strong>: ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಣೆಯಾಗಿವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಹಳೆಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಜನಾನನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸತನ ಮೆರೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶನು ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಶತಮಾನದ ಕನಸು ನನಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎನ್. ಘೋರ್ಪಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿನ ಗಂಜ್ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದವರು, ರೈತನ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಅರಳೆಲೆಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಮಾರುತಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮಳೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಲು ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>