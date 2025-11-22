ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಚಳವಳಿ ರೂಪ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
–ಮಾನಸ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Koppal

