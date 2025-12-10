ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ | ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಸವಿ

ಎರಡು ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸವಿ ಉಣಬಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ; ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತಯಾರಿ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.
ಈಶ್ವರ ಹೊಗರನಾಳ, ವಕೀಲರು, ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ
KoppalaGavi siddeshwar JaatreMysore Pak

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT