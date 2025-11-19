ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿ| ನವ ವೃಂದಾವನ ಜಾಗದ ವಿವಾದ: ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಲವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:42 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:42 IST
ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ವೇಷ, ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಲೌಖಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಭಕ್ತರು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು.
ಸುಬುಧೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ರಾಯರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ
AnegondiLand Controversy

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

