ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ: ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠ, ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಒ ಕಾಲೊನಿಯ ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಪುರಾಣಿಕಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಡೊಳ್ಳಿನ, ಬಸವರಾಜ ಸವಡಿ, ತೇಜಪ್ಪ ಖಾನಾಪುರ, ಬಸಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ವಿಜಯ ದಿವಟರ್, ಕಿರಣ ನಾಯಕ, ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾಲ್ಯಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಡಂಬಳ, ಖಜಾಂಚಿ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>