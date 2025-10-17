ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ | ನಾಡಿನ ಮನೆ, ಮನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಲಿ: ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಕಾವಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಖಾಕಿ ಈ ಮೂವರೂ ನಿರ್ಮಲ ಮನದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಸನ್ನರೇಣುಕ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠ
