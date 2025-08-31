ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ‘ಲೈನ್‌ಮನ್‌’ ಯಮನೂರಸಾಬ್‌: ನೂರಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ

ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಯಮನೂರಸಾಬ್‌ ಸೈ
ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ ಕನಕಗಿರಿ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:16 IST
ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಮನೂರಸಾಬ್‌ (ಎಡದಿಂದ‌ ಮೊದಲಿನವರು)
ಕನಕಗಿರಿ ಸಮೀಪದ ನವಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಸಾಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು
ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಯಮನೂರಸಾಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ
ವಿರುಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರು ನಿಂಗಪ್ಪ‌ ನಾಯಕ ಕಲಾವಿದ ನವಲಿ
ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಂ.ಕೋಡಳ್ಳಿ ತೋಟಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ದುತ್ತರಗಿ ಇತರರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ
ಯಮನೂರಸಾಬ್ ಕಲಾವಿದ
KoppalaDrama

