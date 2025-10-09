ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಹರ್ಷಿ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮರೆಮಾಚಿದ ಇತಿಹಾಸ: ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಮಹರ್ಷಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಳ್ಳ ಡಕಾಯಿತನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ.
-ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ
Koppalvalmiki jayanti

