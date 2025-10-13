ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ| ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ತಡೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಲಿ: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:47 IST
ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ಬಜರಂಗಸೇನೆ ಮೂಡಲಬಾಗಿಲು ಹನುಮ ಮಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಲಿ ಹೊರಟರು
