<p><strong>ಕಿಕ್ಕೇರಿ:</strong> ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಮೀನ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಆರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟು ನೀಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಈಚೆಗೆ ಅಮೀನ್ಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯನ್ನು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅಮೀನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ನಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಚಿಕ್ಕಈರೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಈರೇಗೌಡನಿಗೆ ಆರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ನೀಡಲು ಅಮೀನ್ ಸೆ.6ರಂದು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಅಮೀನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು.</p><p>ಅಮೀನ್ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಸಾಕಮ್ಮಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ತಾ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸುಧೀರ್ ಆರೋಪಿಗೆ ೧೪ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>