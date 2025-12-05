ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮಂಡ್ಯ | ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ‘ಕೃಷಿ ಮೇಳ’ ಇಂದಿನಿಂದ

ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ–2025ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ–2025ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು 
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮಳಿಗೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮಳಿಗೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಕೆ.ಎಂ. ಹರಿಣಿಕುಮಾರ್‌ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಕೆ.ಎಂ. ಹರಿಣಿಕುಮಾರ್‌ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಎನ್‌.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ 
ಎನ್‌.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ 
AgricultureMandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT