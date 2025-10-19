ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ | ಅಪ್ಪನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

ತಂದೆಯ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪುತ್ರರು: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:03 IST
‘ಅಪ್ಪನ ಸವಿನೆನಪು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು
ಡಾ.ಮಾದೇಶ್
Mandya

