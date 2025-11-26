ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ: 9 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಐವರ ಸೆರೆ: ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲದಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
Mandya

