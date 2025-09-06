ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

‘ಪ್ರೊ. ಕರಿಮುದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಾಡು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ’: ಪ್ರೊ. ಭೂಮಿಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mandyabook release

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT