ಮೈಸೂರು: 23ಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಶಿವಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ ‘ಮೃದಂಗ ತರಂಗ’, ಸಹನಾ ವೀಣಾ ವಾದನ ಅನುರಣನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
ಎಸ್‌.ವಿ.ಸಹನಾ
