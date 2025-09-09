ಬಿಎಡ್‌ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಎಡ್ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ ಆರ್.ಎನ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವೆಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿ– ವಿಭಾಗದ 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ, 11ನೇ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ರೀತಿ ಮೈಮರೆಯುವುದು ತಪ್ಪು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>