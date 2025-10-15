ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಬೌದ್ಧ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಮೊಳಗಿದ ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಮೈತ್ರಿ ತತ್ವ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:28 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:28 IST
ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಂದವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆಯಾದವರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಕಾಂಚಾ ಐಲಯ್ಯ ಚಿಂತಕ 
