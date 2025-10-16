ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳಿಸಿ: ಚೇತನ್‌ ಅಹಿಂಸಾ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ‘ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಮರ್ಥನೆ– ನವಯಾನದ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನ? ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು. ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಬುದ್ಧನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನವಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಮನುಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>