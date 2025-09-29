ಮೈಸೂರು | ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಬಾಲಕಿ ಪೂರೈಕೆ; ಜಾಲ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಾಲಕಿ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೋಭಾ, ತುಳಸಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಋತುಮತಿಯಾದ 12–13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಪುರುಷತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತ ವೃದ್ಧರು, ಪುರುಷರು, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯು ಜಾಲದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಷಯವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿದಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಕಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಸ್ಲಂಗಳು, ಶ್ರಮಿಕರು, ಬಡವರು, ವಲಸಿಗರು, ಏಕ ಪೋಷಕರಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಜಾಲವು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿ ಋತುಮತಿಯಾದಾಗ ಪಾಲಕರು ನಡೆಸುವ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಲವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>‘ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಂದೂ, ನಾವು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ₹ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>