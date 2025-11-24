ಮೈಸೂರು | ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕ್ಲಥಾನ್‌: ಜಾಶ್ಮಿಶ್‌, ಎಮಯಾಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಜಾಶ್ಮಿಶ್ ಯಶವಂತ್ ಪವಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಮಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕ್ಲಥಾನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ. ಮೋಹಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣಪತಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚಾ ಸಿವೀಜ್ ಹಾಗೂ ಎಂ. ಚಾರ್ವಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಂಸದರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಾ. ಸುಶ್ರುತ್ ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>6, 8, 10 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ವಯೋವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಚಿಣ್ಣರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪುಳಕಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಲಕರು: 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: ಸ್ಕಂದ ಕೌಶಿಕ್–1, ಆರ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯ–2, ಸೈಯದ್ ಜುಹೆರುದ್ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ–3; 8 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹರನ್–1, ಡಿ.ಎಂ. ವೃಶಾಂಕ್–2, ಸೈಯದ್ ಜೈದುದ್ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ–3; 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: ರಿಷಬ್ ಖಂಡಾಗಲೆ–1, ವಿಹಾನ್ ಮಂದಣ್ಣ–2, ಸ್ಯಾವಿಯೋ ಪಾಲ್–3.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು: 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: ಲಹರಿ ಪೂವಯ್ಯ–1, ಖುಷಿ ಚೇತನ್–2, ಆನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್–3; 8 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: 1. ಚಾವಿ ರಾವ್–1, ವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶ್–2, ದಿಯಾ ಸೋಲಂಕಿ–3; 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: ತಾಶಿ ಕೆ.ಡಿ.–1, ನೈಜ ಸಿರಿ ಎಚ್.ಎನ್–2, ಪೆಹಲ್ ಜೈನ್–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>