ಸೆ. 23ರಿಂದ ‘ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ’

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ 'ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ' ಉಣಬಡಿಸುವ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯು ಸೆ. 23ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು 'ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆ. 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಭಾತ ಗೋಷ್ಠಿ:</strong></p>.<p>ಸೆ.23ರಂದು 'ಪ್ರಭಾತ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಿರಿಯ–ಕಿರಿಯರ ಭಾವ ಸಮ್ಮಿಲನ ಇದಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೆ.24ರಂದು 'ಪ್ರಚುರ' ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, 'ಕನ್ನಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ' ಕುರಿತು ಕವಿಗಳಿಂದ ನಾಡು-ನುಡಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವಾಸಿಗಳು, ಅಂಕವಿಕಲರು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿದಿದ್ದ ವರ್ಗಗಳ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೆ.25ರಂದು 'ಪ್ರಜ್ವಲ' ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಮೋದ ಮರವಂತೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಚುಟುಕು ಕವನಗಳ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ ಇದೆ. ಸೆ.26ರಂದು 'ಪ್ರತಿಭಾ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ನಂಜಯ್ಯ ಹೊಂಗನೂರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿದ ಜಾನಪದ, ತತ್ವಪದಗಳ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ ಸೆ. 27ರಂದು 'ಪ್ರಬುದ್ಧ' ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಕವಿತೆ ವಾಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಉಪವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಭೈರಿ, ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಸ್. ಸಪ್ನಾ, ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರೊ. ನವಿತಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಪ್ರೊ.ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಶುಭಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>