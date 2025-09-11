ಮೈಸೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಾರಮ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 61 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಪ್ರಥಮ ಕೆ.ಹರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜನ್ ಖಾನ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುರುಷರು: 57 ಕೆ.ಜಿ. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್: ಪ್ರತಾಪ್–1 ವಿವೇಕ್ ಗೌಡ–2. 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಗುರು ರಕ್ಷಣ್–1 ಆರ್.ಚರಣ್–2 ಈಶ್ವರ್ ಲೋಕೇಶ್–3; 70 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗ: ಸಿ. ಮೋಹನ್–1 ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್–2 ಕೆ. ದಿಲೀಪ್–3; 74 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ; ಜಿ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್–1 ಎಸ್. ವಿವೇಕ್–2 ಡಿ.ವಿಕಾಸ್–3; 79 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಆರ್. ಶಶಾಂಕ್ ರಾಜ್–1 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್ ಖುರೇಷಿ–2 ಅಜಯ್–3; 86 ಕೆ.ಜಿ.: ಸಂಜಯ್ ಚಂದ್ರ–1 ಅಬ್ರಾರ್ ಹುಸೇನ್–2; 97 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ; ಮೊಹಮ್ಮದ್–1 ಎಸ್.ಸುಜನ್–2. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ: 50 ಕೆ.ಜಿ. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್: ಎನ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ–1 ಲಕ್ಷ್ಮಿ–2 ಮೊನೀತಾ–3; 53 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಜೀವಿತಾ–1 ಸ್ವಪ್ನಾ–2; 55 ಕೆ.ಜಿ.: ಮಾನ್ಯ–1 ನಂದಿನಿ–2; 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಕೆ.ಎನ್. ನಂದಿನಿ–1 ಬಿ.ಕೆ. ಚೈತನ್ಯಾ–2. 62 ಕೆ.ಜಿ.: ಆರ್.ರೀತು–1 ದೀಕ್ಷಾ–2. 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಗೌರಿ–1 ಎಚ್.ವರ್ಷಿತಾ–2.