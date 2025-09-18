ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ: ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೆಜ್ಜೆ

ಎಂಟನೇ ದಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ 59 ತಂಡಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:24 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:24 IST
ಯುವಸಂಭ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.
Dasara

