ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ:ಹೊಸ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಸೆರಾವೊ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:53 IST
ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೂತನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು–  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Mysore

