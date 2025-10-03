ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಘರಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸೂಫಿ ನೂರಿ ಬಾಬಾ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಾವನ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮ ಕಥನ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಮೇದಿನಿ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ₹ 3ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನಕಗಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ.)ಯ ಭೂಮಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ₹2ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹನಾ ಆರ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ₹ 1ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಥಮ (₹ 3,000), ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ವಿತೀಯ (₹ 2,000), ಅನಿಕೇತನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ತೃತೀಯ (₹1,000) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ (₹3,000), ನಂಜನಗೂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಮತಾ ಎಸ್. (₹2ಸಾವಿರ) ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ತೃತೀಯ (₹ 1ಸಾವಿರ) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>