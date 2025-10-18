ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಲು ‘ಹಲ್ಮಿಡಿ’ ಪ್ರತಿಕೃತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಎಂ.ಡಿ. ಸುದರ್ಶನ್‌
ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಎಂ.ಡಿ. ಸುದರ್ಶನ್‌, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
