ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ: ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ದಂಡು

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 13,289 ಮಂದಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:34 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:34 IST
ಐಟಿಐ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನದ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಎಂ.ಎ.ಪ್ರೀತಮ್ ಮಂಡ್ಯ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವೆ. ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಆಟೊಮೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.
ದರ್ಶನ್‌ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ  
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

