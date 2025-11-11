ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ತಾರತಮ್ಯವೇಕೆ?: ವಿಮರ್ಶಕ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ವಿಮರ್ಶಕ ರಹಮತ್ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ | ಸಂವಿಧಾನದ ಒಕ್ಕೂಟ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಬೇಕು | ಬಹುತ್ವ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಕುಸಿಯಲಿದೆ
