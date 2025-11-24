ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ‘ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ’ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ನೀರು

ಶಾಸಕ ಕೆ.ಹರೀಶ್‌ಗೌಡ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ; ಕ್ಷೇತ್ರದ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ನ.25ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಿತರಿಸಲಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತದೆ
ಕೆ.ಹರೀಶ್‌ಗೌಡ ಶಾಸಕ
MysurustudentsLaptop

