ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಅನುದಾನ ಕಡಿತ; ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ನಡೆಗೆ ಖಂಡನೆ; ಹಳೇ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನ. ಇದೇ 22ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.
sportsMysore

