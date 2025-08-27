ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿದೆ ‘ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ’

150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ 65 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
MysoreDasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT