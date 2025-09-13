ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ| ಆಹಾರ ಮೇಳ: ಮಳಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ; 120 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
- ಸೆ. 22ರಿಂದ ಅ. 5ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು 120 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಉಪಸಮಿತಿ
Mysuru

