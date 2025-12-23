ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
PV Web Exclusive: ಮೈಸೂರಿನ 147 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಸಾನದತ್ತ!
ರಸ್ತೆ, ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
ಮಾದಗಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಟಿಕೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯೇ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ

