ಮೈಸೂರು | ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರಶ್ರೀ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ತೋಂಟದಾರ್ಯ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 110ನೇ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>'ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗೌರಿಶಂಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿರೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮ– ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಸಲು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮಠ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲೆಂದು ಐಟಿಐ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದುಗ್ಗಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ನಿಲಯ ಪಾಲಕಿ ಮಮತಾ ಸುರೇಶ್, ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ಆರ್.ಕವಿತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>