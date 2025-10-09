ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನಾಡಿಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ನೀಡಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ: ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶತೋತ್ತರ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪಡೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 35 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಶೇ75ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ.
– ಡಾ.‌ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ
