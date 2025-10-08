ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯ: ಮೂಗೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮೂಗೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:08 IST
ತಿ. ನರಸೀಪುರ‌ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ ಆಚಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದಂತೆವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅಧಿಕಾರ
ತಿ. ನರಸೀಪುರ‌ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ ಆಚಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದಂತೆವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅಧಿಕಾರ
Mysore

