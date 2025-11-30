ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಲ್ಲ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದೆ: ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್

ತಾತಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅರುಣ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು
ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಿ
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

