ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಲ್ಲ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದೆ: ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ನಾನು ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಲ್ಲ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅನಾಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ತಾತಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಬರುವಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನ ಬಾಲ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯವಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಮೂವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬಾಲಕನ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಖ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಲಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದೇವರಾಗಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನೇ ಕುಲಕಸುಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಎಂಬಿಎ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡೆ' ಎಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನೆದರು. </p>.<p>ಅನಾಥಾಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ವಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ವಿ. ದಿನೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಸಮನ್ವಯಕಾರ ಎಸ್.ಮುರಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು</blockquote><span class="attribution">ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಿ</span></div>