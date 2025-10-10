ಹುಣಸೂರು | ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: ‘ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಎಲ್.ರವಿಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ ವಿವರ: ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: 100 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 400 ಮೀ ಓಟ - ಅನುಶ್ರೀ (ಪ್ರಥಮ), 1500 ಮೀ ಓಟ- ಅಮೃತಾ (ಪ್ರಥಮ), ಅಂಕಿತಾ (ದ್ವಿತೀಯ), 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟ- ಅಮೃತಾ (ಪ್ರಥಮ), ಅಂಕಿತಾ (ದ್ವಿತಿಯಾ), ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ - ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಅನುಶ್ರೀ (ದ್ವಿತಿಯ), ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ - ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಪ್ರಥಮ), ರೇಸ್ ವಾಕ್ - ಯಶೋಧಾ (ಪ್ರಥಮ), ಶಾಟ್ ಪಟ್- ಅಂಕಿತಾ (ಪ್ರಥಮ), 4X400 ರಿಲೇ – ಅಮೃತಾ, ಅಂಕಿತಾ, ವಂದನಾ, ಸಿಂಚನಾ (ಪ್ರಥಮ), 4X100 ರಿಲೇ – ಅನುಶ್ರೀ, ಯಶೋಧಾ, ಬುವನೇಶ್ವರಿ, ಸಾನಿಕಾ (ಪ್ರಥಮ). 4 ಕಿ.ಮಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ- ಭವಿಕಾ, ಜಶ್ಮಿತಾ,ವರ್ಷಿತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಂಕಿತಾ, ಸ್ನಿಗ್ಧಾ (ಪ್ರಥಮ).</p>.<p><strong>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ:</strong></p>.<p>400 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಅಭಿಷೇಕ್ (ದ್ವಿತಿಯ), 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ- ಅಭಿಷೇಕ್ (ಪ್ರಥಮ), ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ - ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಪ್ರಥಮ), ಅಭಿಷೇಕ್ (ದ್ವಿತೀಯ), ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ -ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಪ್ರಥಮ), ರೇಸ್ ವಾಕ್- ಗೌತಮ್ (ದ್ವಿತಿಯ), 4X100 ಮಿಟರ್ ರಿಲೇ-ಬಸಂತ್, ಜಶ್ವಂತ್, ಮೇಘಶ್ಯಾಮ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಪ್ರಥಮ), 4X400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ- ಅಭಿಷೇಕ್, ಗೌತಮ್, ಚಿನ್ಮಯ್, ತ್ರೌನ್ (ಪ್ರಥಮ), 6 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ- ಚೇತನ್, ಸಚಿನ್, ಯುವರಾಜ್, ಪ್ರೀತಮ್, ಧೀರಜ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಥಮ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>