ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಹುಟ್ಟೂರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿ.ಎಂ

ಕೆಐಎಎಫ್‌ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ; ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
SiddaramaiahMysore

