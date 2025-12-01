ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬಳಿಯೇ ಹುಲಿ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 30 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 10 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
Mysuru

