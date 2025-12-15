ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

‘ಸಿ’, ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಷ್ಟೆ ಅನ್ವಯ: ಆಕ್ಷೇಪ

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ: 13 ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೃಂದದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysuru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT