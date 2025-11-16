ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಾಟರ್‌ಪೋಲೊ: ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:07 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:07 IST
ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಣೆಸಾಟ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಹಂಪಾ ನಾಗರಾಜ್‌
