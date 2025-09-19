ಮೈಸೂರು | ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ: ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಯುವತಿಯರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದರು
9 ದಿನ 485 ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸುಮಾರು 485 ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ಜನರು ಖಾಲಿಯಾದಂತೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.