ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ

ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Rayachuru

