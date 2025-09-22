<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ</strong>: ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಿಂದ ಗುಡದನಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲಾಗಿ ಸುಮಾರು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಡದನಾಳ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಚೀರುತ್ತ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಚಾಲಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮರಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗುಡದನಾಳ–ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲಾಗಲು ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಜೀವದ ಜತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶರಣುಬಸವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅಮರೇಶ ರಾಗೇರಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಉಪ್ಪೇರಿ, ಶೀಲವಂತ ಯಾದಗಿರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>