ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ವಜ್ಜಲ್ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 15ರಂದು

ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಿಲ್‌ ನೀಡಲು ಶರಣೇಗೌಡ ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:29 IST
