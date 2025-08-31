ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೋಗ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:50 IST
ಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಹೆಸರು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಒಣಗಿರುವುದು.
ನಿತಂತರ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹೆಸರು‌ ಬೆಳೆ ಮಳೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಿರುವುದು.

ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು
ಹನುಮಂತ ರಾಠೋಡ್ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಗುರುಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ
