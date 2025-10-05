ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಕುವ ಜಲಧಾರೆ

ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಬಳಿಯ ಗುಂಡಲಬಂಡ ಜಲಪಾತ
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಮಫಲಕವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
– ರಾಜಾ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕ, ಗುರುಗುಂಟಾ
Raichur

