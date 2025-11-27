ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಮಹಿಳೆಯರು ಸಶಕ್ತರಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ ವೃದ್ಧಿ’

ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು
Raichuru

